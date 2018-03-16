معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

16 مارس 2018 - 07:11 م

رد تركي آل شيخ، رئيس الاتحاد العربي والرئيس الشرفي للأهلي، على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بسبب تعليقه على تدخل الأول في الشئون الداخلية للأهلي، خلال الفترة الماضية.

ووجه أحد المتابعين لـ«ساويرس» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سؤالًا مضمونه:«لما شاركت الأهلي في احتفال م/ محمود طاهر.. قالوا الأهلي إتباع.. ما رأيك الآن؟».

ورد «ساويرس» بطريقة ساخرة على تمويل «آل شيخ» لمشروعات وصفقات الأهلي منذ تعيينه رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء:«كله بالريال».

ولكن«آل شيخ» لم يفوت الفرصة للرد على ساويرس، قائلًا:«الأهلي لا يقدر بثمن.. وحاول تبعد عن الموبايل وأنت مش مركز.. فاهمني طبعًا».