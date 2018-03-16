» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر

16 مارس 2018 - 07:19 م

حرص علاء وجمال مبارك، نجلا رئيس الجمهورية الأسبق، على حضور عزاء سمير زاهر رئيس الجبلاية الأسبق، الذي وافته، الثلاثاء، الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص عدد كبير من نجوم الرياضة المصرية على الحضور أبرزهم عزمي مجاهد، وطاهر أبوزيد وجمال علام، ومحمود الشامي ومحمد مصيليحي لتوديع الرجل الذي لُقب بـ"صاحب النجاحات".

ويعد زاهر، واحد من أهم الشخصيات في تاريخ الكرة المصرية، التي ستظل تذكره سجلات التاريخ.

وتعد أبرز بصمات سمير زاهر، على الكرة المصرية فوز المنتخب الوطني في عهده 4 بطولات لأمم إفريقيا الأولى عام 1998 مع الجنرال الراحل محمود الجوهري، و3 بطولات متاليية أعوام 2006 و2008 و2010 مع المعلم حسن شحاتة.