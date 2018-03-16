سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

16 مارس 2018 - 07:28 م

قال سامح أبو عرايس المنسق السابق لحملة عمر سليمان في انتخابات الرئاسة، ومؤسس حركة "أبناء مبارك"، إن الإقبال الكثيف من المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات، يأتي نتيجة السياسات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار سعر صرف الجنيه وبالتالي مضاعفة دخل العاملين بالخارج.

وأوضح "أبو عرايس" في منشور له على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "أن المصريين في الخارج طبيعي يحبوا السيسي .. نتيجة سياساته الاقتصادية انهار سعر صرف الجنيه.. واللي بيقبض بالدولار واليورو والاسترليني والريال والدينار والدرهم زاد دخله ثلاث مرات بالجنيه المصري .. وبقى يقدر يشتري شقتين وثلاث في مصر بدل شقة .. وقطعتين أرض بسعر قطعة بنفس دخله"، حسب قوله.

وتابع: "الدولار اللي بيقبضه بقى بيغيره بـ 18 جنيهًا بعدما كان بـ 6 أو 7 جنيهات .. والريال اللي بيقبضه بقى يغيره بـ 5 جنيهات بدل جنيه ونصف .. يعني دخله بالمصري زاد .. غير أنه عايش مرتاح لا عنده أزمات ولا مشاكل من اللي في مصر".

واختتم حديثة قائلًا: "مبروك عليهم بس يا ريت ما يزايدوش على وطنية الناس اللي متبهدلة في مصر وطلعان عينيها واللي انخفضت مدخراتها للنصف بسبب قرارات غشيمة ومش عارفة تعيش بسبب الغلاء.. بلاش مزايدات سخيفة بقى !!".





