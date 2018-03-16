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نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني

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المصري وسيمبا
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المصريون

المصرى

الكونفدرالية

سيمبا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا، عن ارتداء الفريق البورسعيدي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، فيما سيرتدى الفريق التنزاني اللون الأحمر الكامل.

وأقيم الاجتماع برئاسة مراقب المباراة الليبى جمال سالم، وبحضور محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم الممثل التنظيمى للاتحاد المصرى للمباراة، وإبراهيم شتا المدير التنفيذى للنادى المصرى، وطاقم التحكيم الأريترى بقيادة يوناس زيكارياس جيبرى، والمساعد الأول أنجيسوم أوجباماريام، والمساعد الثانى يوهانس تيويلدى غيبريسيلاس، بالإضافة إلى الحكم الرابع ييمانى أسفا، فيما مثل فريق المصرى فى المؤتمر وليد بدر المدير الإدارى ومحمود جابر إدارى الفريق وإبراهيم غانم مسئول المهمات.

يذكر أن المصري سيواجه سيمبا التنزانى، فى السابعة والنصف مساء غد السبت على استاد بورسعيد، في إياب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.


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