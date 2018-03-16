«وزيرالأوقاف»: الجماعات الدينية خطر على الدين والدولة

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وزير الأوقاف

الجماعات الدينية

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن كل التنظيمات التي تتبع الجماعات والجمعيات الدينية هي خطر على الدين والدولة معًا، لأن ولاءها للجماعة أو الجمعية مقدم على المصلحة العامة للوطن والدولة، وذلك خلال افتتاحه المعسكر الـ16 بمدينة شرم الشيخ للأئمة المتميزين على مستوى الجمهورية.

وأشار "جمعة" إلى أن زيارة الأئمة للمعالم الوطنية والتاريخية والأثرية والطبيعية واطلاعهم على مجالات التنمية الشاملة على أرض الواقع  بمحافظة جنوب سيناء، يزيد من قوة انتمائهم وتعميق روح التضحية والوطنية لديهم.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الفترة القادمة سوف تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تمكين الشباب في كافة مفاصل العمل الدعوي والإداري بالوزارة، منتهجين في ذلك معيار الكفاءة دون أدنى محاباة أو محسوبية، مضيفًا أن المسابقات والامتحانات تتم داخل الوزارة بكل معايير المصداقية والشفافية مع توقيع أشد العقوبة لكل من يتجاوز أدنى مجاوزة في ذلك.


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