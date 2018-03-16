» شاب يشعل النار في نفسه بسبب الفقر

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الدقهلية

اشعال النار

شهدت إحدي قري مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، واقعة محزنة حيث أقدم شاب علي إشعال النيران بجسده بعد قيامه بإلقاء بنزين عليه محاولاً الانتحار لمروره بازمة نفسية.

البداية عندما ورد للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز بلقاس من مستشفى بلقاس المركزى بوصول"صالح إ. ع"،30 عامًا عامل، ومقيم قرية " المعصرة، مصابًا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 100% " لا يمكن استجوابه " وتحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس برئاسة الرائد حسام عبدالمنعم، رئيس المباحث إلى المستشفى وبسؤال والده، قرر بقيام نجله بسكب مادة بترولية "بنزين" عليه وإشعال النيران بنفسه، لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2081 لسنة 2018 إدارى المركز وجارٍ العرض على النيابة العامة.


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