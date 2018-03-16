» «الملل» يدفع «نيمار» للرحيل عن سان جيرمان

16 مارس 2018 - 08:16 م

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن رغبة نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي، في الرحيل عن نادي العاصمة، بسبب شعوره بالملل من الحياة في فرنسا.

وأكدت الصحيفة، أن نيمار يشعر بالملل في فرنسا بعد 5 أشهر فقط على وصوله إلى باريس، حيث يعاني من تساهل الحكام مع خشونة المنافسين.

وأضافت، أن اللاعب يعاني أيضًا من أجواء معسكرات الفريق قبل المباريات، فضلاً عن العنف الذي يواجهه من لاعبي الدوري الفرنسي.

وأوضحت، أن نيمار أعطى موافقته على عرض نادي ريال مدريد الإسباني، للانضمام إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية الصيف الماضي، قادمًا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.