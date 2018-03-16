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بأسيوط

وفاة شاب أشعل النار في نفسه أمام مركز الغنايم

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قتل
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الاجهزة الامنية

أسيوط

وفاة شاب

اشعال النار في نفسه

شيع أهالى إحدي قري مركز الغنايم بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة، جنازة شاب بعد وفاته متأثرًا بإصابته بحروق في المستشفى الجامعي، بعد قيامه بإشعال النار بنفسه أمام قسم شرطة الغنايم.

وتعود الواقعة، عندما أشعل شاب النار في نفسه، الأسبوع الماضي، أمام قسم شرطة بأسيوط واتهم مركز شرطة الغنايم بسرقة مبلغ 7 آلاف جنيه منه.

كان اللواء جمال شكر الدين مدير أمن أسيوط، قد تلقي بلاغًا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام «ع.ز.ع» 32 سنة، ومقيم قرية المشايعة دائرة مركز الغنايم، بإشعال النيران في جسده داخل مركز شرطة الغنايم، ما تسبب في حدوث حالة من الارتباك الشديد داخل المركز.

انتقلت علي الفور قوات المباحث الجنائية، والأمن الوطني، والأمن العام، وتبين من التحريات أنه يتاجر بالمخدرات، ويعاني من اضطرابات نفسية، وعقب استئذان النيابة وبتفتيش منزله، لم يجدوا أي مخدرات، وتم ضبط سنجة وتروسيكل غير مرخص بدون أرقام.

وقال اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إن الشاب تبين أنه متعاطي للمخدرات، وكان متهمًا منذ أيام على ذمة قضية وتم الإفراج عنه، وعاد إلى مركز الشرطة يتهم القوة الأمنية بفقدان مبلغ مالي من منزله.

 ونفى مدير الأمن، اتهامات الشاب لأنه مديون لأهالى القرية بمبالغ كبيرة، وعلى خلافات دائمة مع زوجته، وقام بعد ذلك بسكب بنزين على نفسه وأشعل النيران، وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله.


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