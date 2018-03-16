  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:18 م
بحث متقدم
تصويت المصريين في الخارج

هل تؤثر طوابير المغتربين على مقاطعي «الرئاسية» بالداخل؟

السائحة الألمانية

مفاجأة حول ولادة السائحة الروسية في دهب

وزير الأوقاف

«وزيرالأوقاف»: الجماعات الدينية خطر على الدين والدولة

التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

ساويرس وتركي آل شيخ

معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

صلاح

أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

شيخ الأزهر يؤم المصلين في لشبونة

بالصور.. «الطيب» يؤم المصلين في لشبونة

خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

«أرطغرل» يحقق نجاحًا جديدًا في تركيا

الصفحة الأخيرة

أرطغرل
أرطغرل

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

قمة تركية روسية إيرانية في إسطنبول حول سوريا

#

"الفوضى العميقة".. أول فيلم تركى يتناول انقلاب يوليو

#

تعرف على المسلسل الذي أزاح "قيامة أرطغرل" من القمة

#

هكذا سيطرت تركيا على أمريكا اللاتينية بـ"المسلسلات"

قيامة أرطغرل

أرطغرل

حقق المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وجاء في المرتبة الثانية ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا.

فيما حل في المركز الأول مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود"، ومسلسل الذئب في المرتبة الثالثة.

الجدير بالذكر،  أن مسلسل "قيامة ارطغرل" هو مسلسل يحمل الطابع التاريخي، وتقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، حيث يعرض سيرة حياة قائد قبيلة "قايي" من أتراك الأوغوز أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
» مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك
» سوريا تثبت عجز العالم
» مصدر أمني يوضح حقيقة رقم "9 و 11" في البطاقة الشخصية
» شاب يشعل النار في نفسه بسبب الفقر
» «الملل» يدفع «نيمار» للرحيل عن سان جيرمان
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»
» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم
» إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم
» «ممثلة إباحية»: أتعرض للتهديد بسبب علاقتي بـ«ترامب»
» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن