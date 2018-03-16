«أرطغرل» يحقق نجاحًا جديدًا في تركيا

16 مارس 2018 - 08:33 م

حقق المسلسل التركي "قيامة أرطغرل" نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، وجاء في المرتبة الثانية ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة في تركيا.

فيما حل في المركز الأول مسلسل "اشرح أيها البحر الأسود"، ومسلسل الذئب في المرتبة الثالثة.

الجدير بالذكر، أن مسلسل "قيامة ارطغرل" هو مسلسل يحمل الطابع التاريخي، وتقع أحداثه في القرن 13 الميلادي، حيث يعرض سيرة حياة قائد قبيلة "قايي" من أتراك الأوغوز أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.