» مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك

16 مارس 2018 - 08:39 م

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فيديو وصور توقيع النجم عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني، مع الفريق الأبيض إلى إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب.

ويأتي هذا للتأكيد على أن اللاعب هو من حضر بمحض إرادته له وقام بالتوقيع على عقود انتقاله للزمالك.

وجاء تصرف رئيس الزمالك كنوع من التحدي لإدارة الأهلي والتأكيد على إنه قادر على التوقيع مع أي لاعب من الأهلي.

هذا إلي جانب رد منه على قيام مسئولي الأهلي بالجلوس مع أحمد الشناوي حارس الزمالك، ومحاولة ضمه على الرغم من أن عقد الشناوي كان مستمرًا مع الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم القادم ولا بحق للأهلي التعاقد معه.

ومن المقرر، أن يعقد مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا غدًا لكشف كافة الحقائق في المؤتمر بشأن توقيع عبدالله السعيد للزمالك.

قام الأهلي بتمديد عقد عبدالله السعيد الثلاثاء الماضي، قبل أن تقوم لجنة الكرة بإعلان نيتها إعارة أو بيع اللاعب في الصيف المقبل.