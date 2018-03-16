  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
تصويت المصريين في الخارج

هل تؤثر طوابير المغتربين على مقاطعي «الرئاسية» بالداخل؟

السائحة الألمانية

مفاجأة حول ولادة السائحة الروسية في دهب

وزير الأوقاف

«وزيرالأوقاف»: الجماعات الدينية خطر على الدين والدولة

التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

ساويرس وتركي آل شيخ

معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

صلاح

أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

شيخ الأزهر يؤم المصلين في لشبونة

بالصور.. «الطيب» يؤم المصلين في لشبونة

خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك

الرياضة

عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية
عبد الله السعيد يواصل تدريباته التأهيلية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

"القيعي": دموع "السعيد" حسمت توقيعه للأهلي

#

"حافظ" يكشف تفاصيل عقود "السعيد" مع الزمالك

#

ملايين عبدالله السعيد

#

الزمالك يرد على توقيع أحمد توفيق للأهلي

المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

الخطيب

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، فيديو وصور توقيع النجم عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي والمنتخب الوطني، مع الفريق الأبيض إلى إدارة القلعة الحمراء، برئاسة محمود الخطيب.

ويأتي هذا للتأكيد على أن اللاعب هو من حضر بمحض إرادته له وقام بالتوقيع على عقود انتقاله للزمالك.

وجاء تصرف رئيس الزمالك كنوع من التحدي لإدارة الأهلي والتأكيد على إنه قادر على التوقيع مع أي لاعب من الأهلي.

هذا إلي جانب رد منه على قيام مسئولي الأهلي بالجلوس مع أحمد الشناوي حارس الزمالك، ومحاولة ضمه على الرغم من أن عقد الشناوي كان مستمرًا مع الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم القادم ولا بحق للأهلي التعاقد معه.

ومن المقرر، أن يعقد مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا غدًا لكشف كافة الحقائق في المؤتمر بشأن توقيع عبدالله السعيد للزمالك.

قام الأهلي بتمديد عقد عبدالله السعيد الثلاثاء الماضي، قبل أن تقوم لجنة الكرة بإعلان نيتها إعارة أو بيع اللاعب في الصيف المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
» مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك
» سوريا تثبت عجز العالم
» مصدر أمني يوضح حقيقة رقم "9 و 11" في البطاقة الشخصية
» شاب يشعل النار في نفسه بسبب الفقر
» «الملل» يدفع «نيمار» للرحيل عن سان جيرمان
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»
» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم
» إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم
» «ممثلة إباحية»: أتعرض للتهديد بسبب علاقتي بـ«ترامب»
» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن