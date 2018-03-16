  • الجمعة 16 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:17 م
بحث متقدم
تصويت المصريين في الخارج

هل تؤثر طوابير المغتربين على مقاطعي «الرئاسية» بالداخل؟

السائحة الألمانية

مفاجأة حول ولادة السائحة الروسية في دهب

وزير الأوقاف

«وزيرالأوقاف»: الجماعات الدينية خطر على الدين والدولة

التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

ساويرس وتركي آل شيخ

معركة كلامية بين «ساويرس» و«آل الشيخ»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر

وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية

صلاح

أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم

شيخ الأزهر يؤم المصلين في لشبونة

بالصور.. «الطيب» يؤم المصلين في لشبونة

خالد العطية

«العطية»: جنود قطر خير أجناد الأرض بالمنطقة

أول فيديو لعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

عرب وعالم

حادث الدهس
حادث الدهس

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. جنود إسرائيلية تعتدى على «مسعف»

#

إصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال

#

بالفيديو.. لحظة قتل جنود الإحتلال معتقل فلسطيني

#

بالصور.. هل تصبح عهد التميمي جيفارا العرب؟

إسرائيل

فلسطين

عملية دهس

قتل جنديين إسرائيليين اثنين وأصيب 3 آخرون جراء واقعة دهس قرب مستوطنة "ميفو دوتان" القريبة من بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حالة أحد المصابين الـ3 خطيرة، فيما إصابة الاثنين الباقيين متوسطة.

وذكر موقع "0404" العبري، المقرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سيارة قامت بدهس عدد من المارة قرب ميفو دوتان، مشيرا إلى أن قوات الأمن شرعت بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

فيما نقلت وكالة أنباء فلسطين "وفا" عن شهود عيان قولهم إن الواقعة هي حادث سير بين سيارة فلسطينية ومركبة عسكرية تابعة للجيش بالقرب من الحاجز العسكري عند المستوطنة "مافو دوتان".

وأكدت الوكالة أن الأمن الإسرائيلي اعتقل سائق السيارة الفلسطينية ويدعى علاء راتب كبها وينحدر من بلدة برطعة جنوب غرب جنين وهو مصاب بجروح طفيفة.

وأضافت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي أغلق حاجز "مافو دوتان" إثر الواقعة، في حين نقل الجنود القتلى والمصابون على متن مروحية.

"حماس" و"الجهاد الإسلامي" ترحبان بعملية جنين

وفي تعليقه على مقتل جنديين إسرائيليين، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، في بيان إن عملية جنين "تأتي بعد 100 يوم من قرار ترامب لتؤكد مواصلة شعبنا لانتفاضة القدس، وأن هذه الثورة ضد القرار والاحتلال ليس موجة غضب، بل هي فعل مستمر حتى الحرية الكاملة لشعبنا"، وفقا لوكالة "معا".

وأضاف قاسم أن "رسالة هذا الفعل المقاوم اليوم تؤكد أن تقادم الأيام على هذا القرار لن يلغي حقائق التاريخ وأن حدود المدينة المقدسة نرسمها بالدماء ونحفظها باستمرار المقاومة".

من جهتها، باركت حركة "الجهاد الإسلامي" العملية، بالقول إنها تأتي "لتؤكد أنه لا أمن ولا استقرار لهذا الاحتلال الغاصب لأرضنا، وهي (العملية) رد باسم الشعب الفلسطيني على ما يرتكبه العدو من جرائم وعدوان".

ودعت الحركة إلى "استمرار نهج المقاومة بكل أشكالها لإسقاط المؤامرة الصهيونية الأمريكية، التي يُراد منها تصفية القضية الفلسطينية" حسب تعبير الحركة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» أول فيديو لعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
» مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك
» سوريا تثبت عجز العالم
» مصدر أمني يوضح حقيقة رقم "9 و 11" في البطاقة الشخصية
» شاب يشعل النار في نفسه بسبب الفقر
» «الملل» يدفع «نيمار» للرحيل عن سان جيرمان
» مزارعو المنيا يطعمون المواشي 40 ألف فدان «بصل وثوم»
» أسطورة ليفربول: «صلاح» أفضل لاعب في العالم
» إصابة 117 فلسطينيًا في مواجهات مع «الاحتلال» اليوم
» «ممثلة إباحية»: أتعرض للتهديد بسبب علاقتي بـ«ترامب»
» علاء وجمال مبارك يظهران في عزاء سمير زاهر

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:09

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن