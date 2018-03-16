رسميًا.. الزمالك يعدل عقد أيمن حفني

16 مارس 2018 - 09:03 م

قام مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بتعديل عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق بشكل رسمي حيث يمتد العقد لمدة 3 مواسم قادمة.

وقرر رئيس الزمالك أن يتقاضى حفني 6 ملايين جنيه سنويًا كنوع من التقدير له، خصوصًا أن اللاعب وقع على بياض منذ عدة أشهر ولم يساوم النادي.

وسيعلن مرتضى منصور رسمياً عن تعديل عقد أيمن حفني في المؤتمر الصحفي المقرر له غداً السبت في مقر النادي، والذي خصصه مرتضى منصور للحديث حول صفقة القرن والتي كان فيها الاتفاق على ضم عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي.