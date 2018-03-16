» طفل يشنق نفسه بحبل غسيل في دار السلام

16 مارس 2018 - 09:06 م

عثر أهالي منطقة دار السلام اليوم الجمعة، على جثة طفل، مشنوقًا بحبل غسيل داخل غرفته، وأبلغ رجال الشرطة، النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة الواقعة.

وكشفت المعاينة، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 14 سنة، وعثر عليه معلقًا بحبل غسيل بسقف غرفته، وتوصلت تحريات مباحث قطاع جنوب القاهرة، إلى أن الطفل يدعى "ب.أ"، وأنه يعاني من مرض نفسي، وحاول الانتحار عدة مرات قبل ذلك، ويخضع لعلاج نفسي وعصبي منذ فترة.

تحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.