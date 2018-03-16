» تغريم خبّاز فرنسي 3 آلاف يورو للعمل دون إجازة أسبوعية

16 مارس 2018 - 09:17 م

عوقب خبّاز فرنسي بغرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو؛ لأن مخبزه ظل مفتوحاً في الصيف الماضي على مدار 7 أيام في الأسبوع بينما كان يعمل فيه، بحسب قناة France24 .

ويأتي قرار العقوبة نتيجة أن الرجل، الذي يعيش في قرية Lusigny-sur-Barse ، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب شرقي باريس، قد اخترق القانونَ الفرنسي.

والقانون ينص على أنه يجب على جميع العمال في فرنسا أن يكون لديهم يوم راحة على الأقل أسبوعياً، حسب تقرير للنسخة الألمانية من "هاف بوست"، وذكرت القناة الفرنسية أن الخباز كان يدرك أنه بعمله يوم الأحد ينتهك القانون، وكان بالفعل يعلم، ولكنه صُدم من مقدار العقوبة.

وقد عبّر العديد من أهالي القرية، التي يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، عن دعمهم له، وقدموا التماساً لرفع هذه العقوبة؛ ذكروا فيه أنه من الضروري جداً للسياحة أن يكون المخبز مفتوحاً يومياً في المدينة.