مثلث «حلايب» يهدد اتفاقية «تيران وصنافير» بالبطلان

16 مارس 2018 - 09:29 م

أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير»، أن إبلاغ الحكومة السودانية، الأمم المتحدة رسميًا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قد يترتب عليه في النهاية إعادة فتح قضية «تيران وصنافير» دوليًا، بل إلغاؤها في النهاية، وقال آخر، إنه لا يمكن التكهن الآن بأي احتمالات، إلا بعد معرفة القرار الأولي للأمم المتحدة، بشأن الخطاب.

وأبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسميًا، اعتراضها على اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على اعتبار أنه يتضمن اتّباع منطقة مثلث «حلايب» للقاهرة.

الخارجية السودانية، أكدت في خطاب وجهته للمنظمة الدولية، كامل رفضها لما ورد في الاتفاق من تعيين الحدود البحرية المصرية، بما يشمل من إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب.

كما أكد السودان، عدم اعترافه بأي أثر قانوني ينتج عن الاتفاق، طبقًا لما أوردته الخارجية السودانية في خطابها.

ويُعد التنازع المصري السوداني حول مثلث «حلايب»، وإلى أي الدولتين يتبع، أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الواقعة بين القاهرة والخرطوم.

المحامي على أيوب، عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، أكد أن اعتراض السودان رسميًا أمام الأمم المتحدة، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، قد يترتب عليه في النهاية إلغاء الاتفاقية وعدم الاعتراف بها.

وخلال حديثه لـ"المصريون"، أوضح أنه من المفترض أن تنظر الأمم المتحدة في الخطاب الذي تقدمت به السودان، منوهًا بأن من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحريك القضية دوليًا وليس محليًا.

ولفت إلى أن القضية أُغلقت محليًا، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي قضى بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أنه لا يستطيع أي شخص الآن تقديم دعوة ضد الاتفاقية، ولكن لابد أن تكون دول، حتى يمكن النظر فيها.

ومنذ أيام، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".

كما قضت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" إقامتهما هيئة قضايا الدولة، وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"؛ لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، أوضح أن الأمم المتحدة ستنظر ذلك الخطاب وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعارف عليها، والتي استقرت عليها الأمم المتحدة دوليًا.

غير أن، المحامي محمد منيب، عضو هيئة الدفاع عن «تيران وصنافير»، وعن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، رأى أنه لا يمكن التكهن بأي احتمالات، إلا بعد القرارات الأولية للأمم المتحدة بشأن الخطاب، لكنه لم يستبعد أي شيء.

منيب في تصريحه لـ"المصريون"، أضاف أنه من الأفضل انتظار القرار الأولي للأمم المتحدة، وكيف ستتعامل معه، وما إذا كانت ستحدد جلسة سريعة لنظر الخطاب أم لا.

الخبير القانوني، لفت إلى أن تلك الإشكالية لم تحدث من قبل، ولم يُعرض مثلها على الأمم المتحدة سابقًا، لاسيما أن ترسيم الحدود بين الدول يتم إما باتفاقيات بينها أو عن طريق الاحتلال، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة قد تطلب من مصر بعض الوثائق والمستندات، وهناك أشياء أخرى من الوارد القيام بها، يجب انتظار موقفها –بحسب رأيه.

وفي أبريل 2016، أبرمت مصر والسعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بينهما، وبموجبها انتقلت تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتان على مدخل خليج العقبة مصر إلى السعودية.

وصُدر عن المحكمة الإدارية العليا حكم ببطلان الاتفاقية، قبل أن يُصدر حكم من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا، لتفصل المحكمة الدستورية اليوم بإلغاء كل الأحكام القضائية المتعلقة بالاتفاقية.

وكان مجلس النواب أقر في 14 يونيو من العام المنصرم اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وبعد موافقة البرلمان، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، رغم المناشدات الكثيرة له بعدم التصديق عليها، بل وقال الرئيس إن "اتفاقية "تيران وصنافير"، موضوع قد انتهى، وليس للسلطات المصرية ما تخفيه".