» أحمد مرتضى: عبد الله السعيد مصيره السجن

16 مارس 2018 - 09:34 م

علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على أخر تطورات تمديد عبد الله السعيد، تعاقده مع الأهلي، بعد توقيعه للزمالك بشكل رسمي.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات صحفية، أن عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى اختار الحصول على رقم 19 بعد توقيعه للنادى الأبيض، قبل أن يمدد عقده مع الفريق الأحمر.

وأضاف، أنه سلم اللاعب شنطة كاملة تتضمن زي الفريق بالكامل، سواء الخاص بالتدريبات أو المباريات.

وشدد، على أنه تفاوض مع السعيد بصفته زملكاويًا ومحبًا للنادى الأبيض، قائلاً:"ما يعجبنى فى النادي الأهلي أنهم دائمًا متجمعون على أي عمل لصالح ناديهم عكس الزمالك يوجد أفراد من المفترض انتماؤهم لناديهم لكنهم يعملون ضده".

أما عن الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها عبد الله السعيد من الزمالك فقال أحمد مرتضى:"سلمت مجلس إدارة الزمالك إيصالاً باستلام تلك القيمة المادية وبالتأكيد هذه الأموال ستعود إلينا، وإن لم يحدث سيقاضيه المجلس"، مضيفا:" ولكنني متأكد من عودتها"، وبسؤاله إن لم يسددها هل يتعرض السعيد للسجن، قال أحمد مرتضى:"بالتأكيد يتعرض للسجن ولكن من المؤكد أن الأموال ستعود وستنتهي الأمور بشكل طيب".