"البشير" يلتقي "السيسي" الاثنين المقبل

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السيسي والبشير
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كشفت صحيفة سودانية دلالات زيارة الرئيس السوداني عمر البشير للقاهرة المزمع أن يقوم بها يوم الاثنين المقبل.

وقالت صحيفة "السوداني" إن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور مصر يوم الاثنين في إشارة على تحسن العلاقات التي تدهورت مؤخرا وأدت لسحب السفير السوداني من القاهرة".

وكان السفير عبد المحمود عبد الحليم، سفير دولة السودان بالقاهرة قد أكد، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عمر البشير سيقوم بزيارة تستغرق يوما واحدا للقاهرة في إطار التواصل المستمر بين القيادتين ووصلا للقاء الرئيسين مؤخرا باديس أبابا وجهود حل القضايا العالقة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.


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