بريطانيا تحقق بمقتل رجل أعمال روسي في لندن

16 مارس 2018 - 11:18 م

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، فتح تحقيق في حادث مقتل رجل أعمال روسي، عُثر عليه مقتولاً قبل أربعة أيام في منزله جنوب غربي العاصمة لندن.



ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن الشرطة المحلية قولها إن "نيكولاي غلاشكوف، عُثر عليه مقتولًا في 12 مارس (آذار) الجاري بمنزله في (ضاحية) نيو مالدن، جنوب غربي لندن".



وذكرت الشرطة إن "الفحوصات كشفت أن غلاشكوف (68 عامًا) لقي مصرعه بسبب ضغط شديد على رقبته"، وفق المصدر ذاته.



وأضافت أنه "لا توجد حتى الآن أدلة تربط مقتله بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال"، دون مزيد من التفاصيل.



والأحد الماضي، عثرت السلطات البريطانية على العميل المزدوج، سكريبال (66 عامًا)، وابنته يوليا (33 عامًا)، في أحد مراكز التسوق، مصابين بغاز أعصاب، نقلا على إثرها إلى المستشفى.



واتهمت لندن روسيا بتدبير عملية اغتيال ضد سكريبال (ما زال يرقد وابنته بحالة حرجة)، الأمر الذي أثار أزمة دبلوماسية بين موسكو وعدد من العواصم الأوروبية.



وسبق لغلاشكوف أن شغل منصب نائب مدير شركة الخطوط الجوية الروسية الرسمية "إيروفلوت"، وألقي عليه القبض عام 1999 وسُجن مدة خمسة أعوام بتهمة غسيل الأموال والنصب.



وبعد الحكم عليه في قضية أخرى عام 2006، فر غلاشكوف إلى بريطانيا لطلب اللجوء السياسي وأصبح من منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

