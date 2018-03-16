لا شكاوى خلال أول أيام تصويت المصريين بالخارج

16 مارس 2018 - 11:26 م

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، مساء الجمعة، عدم تسجيل أية شكاوى، أول أيام تصويت المواطنين في الخارج.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الهيئة، محمود الشريف، أن عملية التصويت شهدت إقبالًا كثيفًا في بعض سفارات وقنصليات البلاد (لم يحددها)، دون ورود أية شكاوى.



وبدأت اليوم عملية تصويت المصريين في الخارج، والتي تجري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على مدى 3 أيام.



ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى.



ويرجح مراقبون فوز "السيسي" بفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.



ويبلغ عدد مقار الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، 139 مقر في 124 دولة، بحسب بيان لهيئة الانتخابات، دون تحديد عدد الناخبين المسجلين في الخارج.



ومن المفترض الإعلان عن النتائج عقب انتهاء العملية داخل البلاد، بعد دمج جميع الأصوات، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة، لاشين إبراهيم.

