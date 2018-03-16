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في كاليفورنيا الأمريكية

العثور على 4 جثث داخل سيارة

عرب وعالم

الشرطة الأمريكية أرشيفية
الشرطة الأمريكية أرشيفية

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أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، العثور على 4 جثث داخل سيارة، في مقاطعة "أورانج"، جنوبي ولاية كاليفورنيا.
ونقلت "أسوشييتد برس" عن الشرطة المحلية أن الجثث تعود لزوجين وطفلين (أقل من 4 سنوات)، وأن السيارة كانت نوافذها مغطاة ببطانيات، مصطفّة قرب سلسلة متاجر في المقاطعة.
وأضافت الشرطة أن امرأة أبلغت، ليلة الخميس، عن وجود سيارة تنبعث منها رائحة كريهة.
وقالت المرأة في إفادتها إنها رأت السيارة مصطفّة في المنطقة لعدة أيام، وكانت تظن أنها تعود لعائلة مشرّدة.
وبدأت الشرطة تحقيقًا في سبب وزمن وقوع الوفاة، بحسب المصدر ذاته. 

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