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البيت الأبيض يكشف :

حقيقة نية ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي

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تعليق "أديب" على إقالة وزير الخارجية الأمريكي

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، مساء الجمعة، صحة تقارير إعلامية تتحدث عن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة مستشاره للأمن القومي، هربرت ماكماستر.
وقالت ساندرز خلال الإيجاز الصحفي اليومي، "لا يوجد أي تغيير في موظفي البيت الأبيض، ولا داعي ليشعر أحد يعمل هنا بالقلق".
يشار إلى أن تقارير صحيفة أمريكية قالت الخميس، بأن ترامب قرر إقالة مستشاره للأمن القومي ماكماستر، إلى جانب مسؤولين آخرين?.
وحول كوريا الشمالية، أكدت ساندرز أن بلادها تواصل اتصالاتها الوثيقة مع كوريا الجنوبية، وأنها ستواصل ممارسة الضغط على بيونغ يانغ لاتخاذها خطوات ملموسة فيما يتعلق ببرنامجها النووي والصاروخي.
وكثفت كوريا الشمالية في 2017، إطلاق الصواريخ الباليستية، وأجرت كذلك سادس وأقوى اختباراتها النووية، بصورة أدت إلى توتر العلاقات مع واشنطن، التي لوحت باستخدام القوة العسكرية ضدها، وقامت بفرض عقوبات اقتصادية عليها. -

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