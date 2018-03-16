نجل "مرتضي" يكشف القصة الكاملة لتوقيع "السعيد"

16 مارس 2018 - 11:48 م

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، ونجل رئيس النادي، عن مفاجأة في تعاقد النادي مع لاعب وسط الأهلي عبدالله السعيد، قبل تمديد عقده مع ناديه.



وأوضح "منصور"، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون": "تحدثت مع عبدالله السعيد واللاعب وقع على عقود انتقاله للزمالك، كما تحدثت مع السعيد حول رقم قميصه مع الزمالك".



وأشار نجل رئيس النادي إلى أنه "كعادة نادي الزمالك يستلم اللاعب قميص الموسم الجديد قبل نهاية الموسم وهذا ما تحقق مع السعيد بالفعل حيث استلم القميص الجديد في خطوة تعد مفاجأة للجميع".



وأضاف:"اللاعب وقع على عقد ويوجد به شرط جزائي يقدر بـ100 مليون دولار، - نحو مليار و700 مليون جنيه - وأتوقع أن مرتضى منصور رئيس الزمالك لن يتنازل عن حقه وحق الزمالك في قضية عبدالله السعيد".



وتابع :"في الحقيقة هذه أول مرة ينجح الزمالك في إقناع لاعب من أهم كوادر الأهلي في الانتقال للزمالك".

