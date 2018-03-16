  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر12:29 ص
بحث متقدم
«تمرد»: ندعم أحمد مرتضى.. ومنشقون: كفاكم نفاقًا

نجل "مرتضي" يكشف القصة الكاملة لتوقيع "السعيد"

بوتين

بريطانيا تكشف علاقة بوتين بتسميم العميل الروسي

السيسي والبشير

"البشير" يلتقي "السيسي" الاثنين المقبل

مامون فندي

"فندي": أنا شخصيا مقاطع هذه الانتخابات‎

الإخوان والجماعة الإسلامية

من الجماعة الإسلامية للإخوان.. المراجعات طريق النجاح

ترامب

بعد مرور 100 على قرار «ترامب».. ماذا حدث؟

الرئيس السوداني عمر البشير

مثلث «حلايب» يهدد اتفاقية «تيران وصنافير» بالبطلان

تصويت المصريين في الخارج

هل تؤثر طوابير المغتربين على مقاطعي «الرئاسية» بالداخل؟

السائحة الألمانية

مفاجأة حول ولادة السائحة الروسية في دهب

التصويت بالخارج

سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

بالفيديو..

نجل "مرتضي" يكشف القصة الكاملة لتوقيع "السعيد"

الرياضة

«تمرد»: ندعم أحمد مرتضى.. ومنشقون: كفاكم نفاقًا
«تمرد»: ندعم أحمد مرتضى.. ومنشقون: كفاكم نفاقًا

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير لعمرو أديب على صفقة عبدالله السعيد

#

"القيعي" يحرج مرتضي منصور علي الهواء

#

القصة الكاملة للتحقيق ووقف نجل الفريق سامى عنان

#

"الإبراشي" يكشف القصة الكاملة لاغتيال "علي صالح"

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، ونجل رئيس النادي، عن مفاجأة في تعاقد النادي مع لاعب وسط الأهلي  عبدالله السعيد، قبل تمديد عقده مع ناديه.
وأوضح "منصور"، في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون": "تحدثت مع عبدالله السعيد واللاعب وقع على عقود انتقاله للزمالك، كما تحدثت مع السعيد حول رقم قميصه مع الزمالك".
وأشار نجل رئيس النادي إلى أنه "كعادة نادي الزمالك يستلم اللاعب قميص الموسم الجديد قبل نهاية الموسم وهذا ما تحقق مع السعيد بالفعل حيث استلم القميص الجديد في خطوة تعد مفاجأة للجميع".
وأضاف:"اللاعب وقع على عقد ويوجد به شرط جزائي يقدر بـ100 مليون دولار، - نحو مليار و700 مليون جنيه - وأتوقع أن مرتضى منصور رئيس الزمالك لن يتنازل عن حقه وحق الزمالك في قضية عبدالله السعيد".
وتابع :"في الحقيقة هذه أول مرة ينجح الزمالك في إقناع لاعب من أهم كوادر الأهلي  في الانتقال للزمالك".
واختتم "منصور" تصريحاته بالقول "قضية السعيد ليست أزمة بين الأهليوالزمالك، والدليل مؤمن زكريا عندما رحل للأهلي بعدما لعب في الزمالك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» استخدام تقنية الفيديو في مونديال روسيا
» حقيقة نية ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي
» السيسي يقترب من ولاية ثانية والمعارضة تكتفي بـ«الدعاء»
» العثور على 4 جثث داخل سيارة
» روسيا: ضغوطنا دفعت لندن للتوجه إلى هذا الأمر
» أحمد مرتضى: عبد الله السعيد مصيره السجن
» طفل يشنق نفسه بحبل غسيل في دار السلام
» وزير الداخلية: الإسلام ليس جزءًا من ألمانيا ودولتنا مسيحية
» تغريم خبّاز فرنسي 3 آلاف يورو للعمل دون إجازة أسبوعية
» أول فيديو لعملية دهس جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية
» مرتضى يقدم للأهلي مستندات توقيع «السعيد» للزمالك

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • فجر

    04:45 ص

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن