شاهد .. لحظة الاعتداء على الطالبة مريم قبل مقتلها بثواني

17 مارس 2018 - 07:32 ص

بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو للطالبة "مريم مصطفى" قبل مقتلها بثواني ، بعد الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيات بتوتنجهام .



ويُظهر الفيديو قيام مجموعة من الفتيات بالذهاب للطالبة مريم وتوجيه بعض الشتائم العنصرية قبل أن يبدأن في الاعتداء عليها .



و وجه والد مريم اتهامات للسلطات البريطانية بالإهمال في التعامل مع قضية ابنته ، مضيفًا في تصريحات لموقع "ميدل إيست إي" : "الشرطة لم تعطنا أي تفاصيل حول المعتديات على ابنتي رغم مرور 20 يومًا على الواقعة ، وحتى لم تُطلعنا على تقرير المستشفى الذي ذهبت إليه ابنتي".



وأضاف: "طلبنا تسجيل الكاميرات الموجودة بمكان الحادث فقالوا إنها كانت مغلقة .. ولم نحصل على أي دعم منهم".



الفيديو:





