  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر09:17 ص
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

جان

جان: في أيامي الأخيرة بـ"الشرق" لاحظت هذا الأمر

الطالبة مريم

شاهد .. لحظة الاعتداء على الطالبة مريم قبل مقتلها بثواني

مرسي

لجنة التحقيق في ظروف سجن مرسي تفجر مفاجأة جديدة

تامر الشهاوي

قيادي سابق بالمخابرات الحربية: فعلا مفيش إقبال على الانتخابات

دويدار

دويدار يكشف أسرار صادمة عن قيادات الإخوان بتركيا

مريم عبدالسلام

"مكرم" تكشف تفاصيل خطيرة بواقعة الطالبة "مريم"

البابا تواضروس وولي العهد السعودي

هذا ما قاله "تواضروس" عن ولي العهد السعودي

«تمرد»: ندعم أحمد مرتضى.. ومنشقون: كفاكم نفاقًا

نجل "مرتضي" يكشف القصة الكاملة لتوقيع "السعيد"

بوتين

بريطانيا تكشف علاقة بوتين بتسميم العميل الروسي

شاهد .. لحظة الاعتداء على الطالبة مريم قبل مقتلها بثواني

آخر الأخبار

الطالبة مريم
الطالبة مريم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بريطانيا تعزي مصر في وفاة الطالبة "مريم"

#

الجانب المصري لم يتواصل بخصوص مقتل "مريم"

#

"الحق الدولية" تدين مقتل الطالبة مريم بـ"بريطانيا"

#

كلمة.. وراء الاعتداء على "مريم" بالضرب فى بريطانيا

بريطانيا

الطالبة مريم

بثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعًا فيديو للطالبة "مريم مصطفى" قبل مقتلها بثواني ، بعد الاعتداء عليها من قبل مجموعة من الفتيات بتوتنجهام .

ويُظهر الفيديو قيام مجموعة من الفتيات بالذهاب للطالبة مريم وتوجيه بعض الشتائم العنصرية قبل أن يبدأن في الاعتداء عليها .

و وجه والد مريم اتهامات للسلطات البريطانية بالإهمال في التعامل مع قضية ابنته ، مضيفًا في تصريحات لموقع "ميدل إيست إي" : "الشرطة لم تعطنا أي تفاصيل حول المعتديات على ابنتي رغم مرور 20 يومًا على الواقعة ، وحتى لم تُطلعنا على تقرير المستشفى الذي ذهبت إليه ابنتي".

وأضاف: "طلبنا تسجيل الكاميرات الموجودة بمكان الحادث فقالوا إنها كانت مغلقة .. ولم نحصل على أي دعم منهم".

الفيديو:


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم
» شاهد وزير خارجية روسيا يقع على المسرح بشكل مضحك
» شاهد .. قاسم سليماني مرعوب من قطعة شيكولاتة تقدمها له طفلة
» 4 جثث لأسرة واحدة داخل سيارة تثير الغموض
» هذه وجهة "إنييستا" المقبلة بعد تركه لبرشلونة
» حماس: هذه طبيعة علاقتنا بإيران وبشار الأسد
» شاهد .. أب يُرضع طفله بطريقة لا تخطر ببال
» سلطان: تخيل أن هذه الصورة العارية نشرت بدولة عربية
» مفاجأة حول ولادة السائحة الروسية في دهب
» بعد مرور 100 على قرار «ترامب».. ماذا حدث؟
» سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية بالخارج

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن