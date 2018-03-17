» شاهد .. أب يُرضع طفله بطريقة لا تخطر ببال

17 مارس 2018 - 07:57 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الآباء بإرضاع طفله الصغير بطريقة مبتكرة في غياب الأم.



ولجأ الأب وفقا لصحيفة "ميترو" إلى حيلة، بوضع "رضّاعة" الحليب أسفل قميص، مع فتح ثقب صغير يمكن الطفل من الرضاعة بحيث لا يشعر أن هنالك شيئا مختلفا عليه.

وظهر الطفل بالفيديو غير آبه بخدعة والده، ويشرب الحليب بشكل طبيعي.

يشار إلى أن عدة فيديوهات مشابهة أظهرت لجوء الآباء إلى حيل تمكنهم من إيقاف صراخ أطفالهم المستمر، إذا حالت الظروف دون مقدرة الوالدة على الرضاعة.