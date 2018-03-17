» حماس: هذه طبيعة علاقتنا بإيران وبشار الأسد

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أبو مرزوق
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حماس

إيران

بشار الأسد

كشف الدكتور موسى أبو مرزوق - القيادي بحركة حماس - طبيعة علاقة الحركة بالنظام الإيراني ونظام بشار الأسد بسوريا.

أبو مرزوق، عبر برنامج "بانوراما فلسطين" على قناة "الحوار"، قال إنه لا يجوز لأحد أن "ينتقد حماس إذا ضُيق عليها في كل المجالات، ثم يلومونها إذا توجهت لأي طرف آخر تعاون مع الحركة".

وأضاف: "بلا شك إيران علاقتنا معها ممتازة، وتقدم للحركة الكثير مما نفتقده عند كثير من الآخرين".

وتابع أبو مرزوق بأن "العلاقة تقترب من العودة إلى ما قبل الأحداث في سوريا".

وبحسب أبو مرزوق، فإن حماس تسعى إلى فتح علاقات مع الجميع، موضحا أن من يقلق على علاقات حماس، فعليه المبادرة إلى فتح خطوط معها، وفق قوله.

وقال أبو مرزوق إن حركة "حماس" لم تدرس بعد، مسألة إعادة العلاقات مع النظام السوري، بعد قطعها لسنوات.

وأوضح أن الملف السوري برمته لم يفتح بعد داخل الحركة.

يشار إلى أن حركة "حماس" غادرت دمشق بشكل رسمي، وأعلن النظام السوري إغلاق مكاتب الحركة في العام 2012.

 


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