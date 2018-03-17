» 4 جثث لأسرة واحدة داخل سيارة تثير الغموض

17 مارس 2018 - 08:22 ص

تسود حالة من الغموض في مقاطعة "أورانج" بجنوب كاليفورنيا بعد عثور الشرطة الأمريكية هناك على 4 جثث من أسرة واحدة داخل سيارة .



ونقلت "أسوشييتد برس" عن الشرطة المحلية أن الجثث تعود لزوجين وطفلين (أقل من 4 سنوات)، وأن السيارة كانت نوافذها مغطاة ببطانيات، مصطفّة قرب سلسلة متاجر في المقاطعة.



وأضافت الشرطة أن امرأة أبلغت، ليلة الخميس، عن وجود سيارة تنبعث منها رائحة كريهة.



وقالت المرأة في إفادتها إنها رأت السيارة مصطفّة في المنطقة لعدة أيام، وكانت تظن أنها تعود لعائلة مشرّدة.



وبدأت الشرطة تحقيقًا في سبب وزمن وقوع الوفاة، بحسب المصدر ذاته.

