» شاهد .. قاسم سليماني مرعوب من قطعة شيكولاتة تقدمها له طفلة

17 مارس 2018 - 08:51 ص

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب مر بها "قاسم سليماني" - قائد فيلق القدس التابع لنظام إيران - بعد أن أهدته طفلة صغيرة قطعة من الشيكولاتة .





وتناقلت مواقع موالية فيديو منشورا على صفحة سليماني على انستغرام تحت عنوان "التعامل الأبوي للقائد سليماني مع طفلة في مقبرة الشهداء بكرمان"، إلا أن سليماني يظهر في هذا الفيديو يأخذ قطعة شوكولاتة قدمتها له الطفلة، ولكن بدلا من أن يأكلها وضعها في فم الطفلة، الأمر الذي أشعل مواقع التواصل المنتقدة والمناوئة، واعتبرت هذا التصرف يؤكد #تخوف_سليماني_من_الشوكولاتة التي قدمتها له الطفلة.

وكتب ناشط على تويتر باسم "دايان يلمه-تركمان" يقول: "قاتل أطفال سوريا كان متخوفا من التسمم إلى درجة تجنب أكل شوكولاتة أخذها من يد طفلة صغيرة، فوضع القطعة في فم الطفلة نفسها".



و كتب موقع "المراسلين الشباب" التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني محاولا الترويج لقاسم سليماني: "في هذا الفيلم نرى الطفلة نجين توزع الشوكولاتة وتصل إلى القائد سليماني فيتساءل الحاج سليماني بلطف ما هو سبب النذر، ويأخذ شوكولاتة، وبعد أن يفتحها يعطيها لنفس الطفلة بدلا من أن يأكلها".

أما أحد المعلقين على الفيديو باسم "?neofreeman" فطرح سؤلا بالقول "هل هذا هو القائد البطل؟ ألم تقولوا بأنكم متعطشون للشهادة، فلماذا تشكون في طفلة بريئة، فحتى لو كنت متخوفا من السم لماذا أعطيت الشوكولاتة المسمومة فرضا للطفلة؟ على أقل تقدير كنت تعطيها لأحد مرافقيك من أصحاب الرقاب السمان بدلا من تلك الطفلة البريئة.