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الجمل يطالب "الداخلية" بتأمين المناطق غير الآهلة بالسكان

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السرقة

المناطق

السكان

محمد حامد الجمل

السيدات

طالب المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى، وزارة الداخلية بتشديد الحراسات الأمنية  بالمناطق قليلة السكان، مشيرًا إلى أن عدد من المناطق خلال الثلاثة شهور الماضية شهدت  جرائم سرقة السيارات الخاصة بالإكراه، وكذلك خطف حقائب الإناث مع أجهزة المحمول الخاصة بهن، وقد أصبح موقع هذه الجرائم بالقاهرة فى شيراتون خلف الاكاديمية البحرية وكذلك فى منطقة تيريمف وسفير، وقد ترتب على تنفيذ هذه الحوادث الإجرامية إصابات جسيمة لضحايا، حيث إنه يتم خطف الحقائب من السيدات بالإكراه من لصوص يركبون الدراجات النارية.

وأضاف الجمل خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "جرائم الخطف والسرقة بالإماكن  قليلة السكان" أن أسباب انتشار هذه الجرائم البشعة فى تلك المناطق، هو قلة عدد المواطنين الذين يسكنون بها أو يمرون فيها وشراسة اللصوص، وخاصة أولئك الذين يستخدمون الموتوسيكلات فى عمليات الخطف بالإكراه، فهذه المناطق التى يسيطر عليها المجرمون خالية تماما من العناصر الأمنية والشرطية ولا تعمل بها كاميرات مراقبة شرطية وليس فيها نقاط إسعاف للضحايا مما يثير العجب حيث إن هذا الإهمال الجسيم هو الذى شجع ويشجع هؤلاء اللصوص الجبناء على السرقة بالخطف لحقائب السيدات.

ومضى قائلا: "وظيفة جهاز الأمن الرئيسية، هى منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها قبل تنفيذهم للجريمة ولذلك فإنه يجب أن تتضمن خطة الأمن العام توفير عناصر أمنية مدربة وكافية فى المناطق غير الآهلة بالسكان، وأن يكونوا مسلحين بالبنادق الآلية ومجهزين بالتليفونات اللاسلكية وأن تكون كاميرات المراقبة والتفتيش كافية. وعموما فإنه يجب أن توفر وزارة الداخلية كل الإمكانيات الشرطية التى تكفل عدم إمكانية تنفيذ المجرمين لجرائمهم وضبط المجرمين بأسرع وقت، وارجو ان يضع السيد وزير الداخلية بواسطة لجنة أمنية، على مستوى عالٍ خطة أمنية تواجه النقص فى رجال الأمن فى هذه الأماكن وما يماثلها فى محافظات الجمهورية، مع توفير جميع المعدات الشرطية والأسلحة اللازمة لقطع دابر هذه الجرائم، والقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية، فمن أمن العقاب أساء الأدب".


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