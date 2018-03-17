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«بى.بى» تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز بمصر

عرب وعالم

حقل الغاز
حقل الغاز

وكالات

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رويترز

بي بي

حصة مصر في النفط والغاز

كشفت مصادر مصرفية إن شركة (بى.بى) البريطانية للطاقة تبحث عن مشترين لحصتها في أنشطة للنفط والغاز في مصر مضى عليها 50 عاما، مع تركيزها على حقول بحرية جديدة للغاز في المياه العميقة بالبحر المتوسط قبالة السواحل المصرية.

وخاطبت (بى.بى)، ومقرها لندن، في الأسابيع الماضية مشترين محتملين بشأن حصتها في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وهى مشروع مشترك مع الهيئة المصرية العامة للبترول أنشئ في الستينيات، فيما امتنعت متحدثة باسم (بى.بى) عن التعقيب.

وقالت المصادر إن جابكو تنتج أكثر من 70 ألف برميل يوميا من النفط، و400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وأضافت أن حصة (بى.بى) في جابكو تقدر قيمتها بحوالى 500 مليون دولار وفقا لـ"رويترز "

وذكرت (بى.بى) على موقعها الإلكترونى: «نجحنا في الحفاظ على استقرار إنتاج النفط في خليج السويس، ونهدف إلى تنمية واستدامة مستويات الإنتاج في الأعوام المقبلة».

وأصبحت مصر مركزا رئيسيا لشركة الطاقة البريطانية في السنوات الماضية، مع قيامها بزيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل، وحصتها في حقل ظُهر العملاق الذي تديره إينى الإيطالية.

ووفقا لموقعها الإلكترونى، تنتج (بى.بى) حاليا 15 في المئة تقريبا من إجمالى إنتاج مصر من النفط، ونحو 30 في المئة من إنتاج الغاز مع شركائها.


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