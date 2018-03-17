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ناخبون بالكويت: إقبالنا على الانتخابات صفعة للمنظمات المشبوهة

عرب وعالم

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

وكالات

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أكد عدد من الناخبين المحتشدين أمام مقر السفارة المصرية بالكويت، إن إقبال المصريين في الخارج على المشاركة في العملية الانتخابية، صفعة قوية على وجه منظمات حقوق الإنسان العالمية وادعاءاتها بحق مصر.

وأضاف الناخبون، اليوم السبت، عقب إدلائهم بأصواتهم، إن الحشود التي توافدت خلال اليوم الأول، وحتى هذه اللحظة من اليوم الثاني، أبطلت ادعاءات منظمات حقوق الإنسان، حول غياب المشاركة السياسية في مصر.

وأضافوا أن الجميع حضر للمشاركة في الانتخابات، انطلاقا من حق مصر عليهم، خاصة وأنهم خط الدفاع الأول عن الدولة في الخارج، لافتين إلى أن طوابير الناخبين الممتدة خارج السفارة المصرية بالكويت، أرسلت رسالة قوية إلى تلك المنظمات المشبوهة، وأربكت حساباتها بشأن مصر.

وجدد الناخبون دعمهم وتحيتهم إلى رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة المدنية، وجهودهم في حفظ الأمن والآمان، مؤكدين متابعتهم لجميع أجواء عملية "سيناء 2018" التي تستهدف القضاء على الإرهاب بأرض الفيروز.


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