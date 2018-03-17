  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروعات شرق بورسعيد

مرتضى منصور

كواليس مؤتمر مرتضى منصور عن "صفقة القرن"

البابا شنودة

محطات فى حياة البابا شنودة أبرزها صدامه مع السادات

الحسينى

130 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية فى العاصمة الإدارية

المحلل الرياضي محمود معروف

نعيش عصر الانحراف وليس الاحتراف

الإعلامي تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يسخر من الإخوان بـ"الإسهال"

صلاح

شاهد.. ظهور "صلاح" في الانتخابات بنيويورك

حسن نافعة :ائتلاف دعم مصر لن يصمد طويلًا

السيسى رئيسًا للبلاد بحكم الأمر الواقع 4 سنوات

محيي الدين عيسي

غزوة الفجر ضد الأقباط

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"

قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا.. محاكمة "بديع" في فض "اعتصام رابعة"

#

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتظاهر لمايو المقبل

#

بعد قليل..محاكمة دومة في أحداث"مجلس الوزراء"

#

الاستماع لشهادة وزير الداخلية السابق فى "فض رابعة"

الشهداء

السيسي

صدى البلد

مفيد فوزي

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهمًا في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وتنحصر طلبات الدفاع عن المتهمين في الحصول على نسخة من مذكرة مرافعة النيابة العامة، وصورة من محضر جلسات القضية.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل
» سعد لمجرد يثير الجدل مجددًا على السوشيال ميديا
» الزمالك يمنح آل الشيخ الرئاسة الفخرية
» "السيسى" يتفقد المزارع السمكية بالتكنولوجيا المتطورة
» ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم
» شاهد وزير خارجية روسيا يقع على المسرح بشكل مضحك
» شاهد .. قاسم سليماني مرعوب من قطعة شيكولاتة تقدمها له طفلة
» 4 جثث لأسرة واحدة داخل سيارة تثير الغموض

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن