اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بـ"فض رابعة"

17 مارس 2018 - 10:30 ص

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، إلى طلبات الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و738 متهمًا في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وتنحصر طلبات الدفاع عن المتهمين في الحصول على نسخة من مذكرة مرافعة النيابة العامة، وصورة من محضر جلسات القضية.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.