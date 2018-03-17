تامر حسني يبكي علي الهواء

17 مارس 2018 - 10:38 ص

دخل الفنان تامر حسني، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، بسبب سيدة بدار مسنين.

وقالت السيدة، إنه ليس لديها أي شيء ولم تنجب أولادًا ونقلها مواطنون من الشارع إلى دار المسنين، الأمر الذي أبكاها على الهواء، لينهار حسني ويدخل في نوبة بكاء.

ورد تامر علي المسنة قائلا: "مش عاوزينك تعيطي، انتي بتشوفي أفلامي ولا لا"، وردت: "آه بشوف أغنية كل الطيور بتهاجر".