  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:22 ص
بحث متقدم
السيسي

بث مباشر.. السيسي يتفقد مشروعات شرق بورسعيد

مرتضى منصور

كواليس مؤتمر مرتضى منصور عن "صفقة القرن"

البابا شنودة

محطات فى حياة البابا شنودة أبرزها صدامه مع السادات

الحسينى

130 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية فى العاصمة الإدارية

المحلل الرياضي محمود معروف

نعيش عصر الانحراف وليس الاحتراف

الإعلامي تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يسخر من الإخوان بـ"الإسهال"

صلاح

شاهد.. ظهور "صلاح" في الانتخابات بنيويورك

حسن نافعة :ائتلاف دعم مصر لن يصمد طويلًا

السيسى رئيسًا للبلاد بحكم الأمر الواقع 4 سنوات

محيي الدين عيسي

غزوة الفجر ضد الأقباط

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم

تامر حسني يبكي علي الهواء

آخر الأخبار

تامر حسني
تامر حسني

منار شديد

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مطربة شهيرة تتحرش جنسيا بشاب على الهواء

#

شاهد.. عمرو أديب يغنى "أنا مش عارفنى"

#

بالفيديو.. تحرش جنسي بمذيعة "ال تي سي" على الهواء

#

طفلة تضع شرطاً لتامر حسني قبل الانضمام لفريقه

عمرو الليثي

بكاء

تامر حسني

مسنة

الناس

دخل الفنان تامر حسني، في نوبة من البكاء على الهواء، خلال استضافته ببرنامج "واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، بسبب سيدة بدار مسنين.

وقالت السيدة، إنه ليس لديها أي شيء ولم تنجب أولادًا ونقلها مواطنون من الشارع إلى دار المسنين، الأمر الذي أبكاها على الهواء، لينهار حسني ويدخل في نوبة بكاء.

ورد تامر علي المسنة  قائلا: "مش عاوزينك تعيطي، انتي بتشوفي أفلامي ولا لا"، وردت: "آه بشوف أغنية كل الطيور بتهاجر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل
» سعد لمجرد يثير الجدل مجددًا على السوشيال ميديا
» الزمالك يمنح آل الشيخ الرئاسة الفخرية
» "السيسى" يتفقد المزارع السمكية بالتكنولوجيا المتطورة
» ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم
» شاهد وزير خارجية روسيا يقع على المسرح بشكل مضحك
» شاهد .. قاسم سليماني مرعوب من قطعة شيكولاتة تقدمها له طفلة
» 4 جثث لأسرة واحدة داخل سيارة تثير الغموض

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • ظهر

    12:08 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن