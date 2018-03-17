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صديقتى ماتت فى منزلي وعند المقابر وجدنا كلابا تعوي

تفسير الأحلام

كلاب
ارشيفية

عبد الحي العسكري

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت صديقتي عندي في المنزل لكن كانت ميتة وحضنتها وبكيت عليها واتصلت على زوجها وقلت له تعالى ندفن زوجتك وذهبنا إلى المقابر كي ندفنها فوجدنا كلابا كثيرة تعوى الرجاء الرد وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موت صديقتك عندك فى بيتك قد يدل على وجود الغيرة بينكما، وقد يدل على نهاية العلاقة بينكما.

وكونها تموت دون مرض فذلك يدل على البركة وطول العمر لها، وإن حملت على الأعناق فذلك ارتقاء وزيادة مال لها، وموتها على السرير أو الفراش خير لها ورفعة، وإن كانت حاملا فإنها تلد ولدًا و تسعد به.

وربما كان الموت ندم منها على أمر، وبالموت تقع الفرقة فقد يدل على وجود مشاكل بينها وبين زوجها.

ونبح الكلاب ضرر يصيبك من أناس تافهين وفاسدين وعلى سوء خلق، وقد تسمعين كلامًا سيئًا من شخص سيئ.

والكلب يدل على العدو الذي يكون كيده ضعيفًا ويسهل التغلب عليه وإبعاده.

ومهاجمة الكلاب وعضتها تعرض للأذى وكون الكلاب تعوى فى المقابر فيبدو أنك تسعى وراء الدنيا التافهة وتنسى الآخرة. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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