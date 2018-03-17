وزيرة الهجرة: قتل مريم يعتبر مشاجرة وليس عنصرية

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنَّ جريمة مقتل الفتاة المصرية مريم عبد السلام «ليست عنصرية»، ولكنها مشاجرة بين مجموعة من الفتيات وبين مريم.

وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن فور علمها بالحادث طالبت مساعد الوزير بالتوجه إلى لندن، لمتابعة سير التحقيقات في هذا الأمر، ولا يزال موجودا هناك للمتابعة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الدولة تقف خلف مواطنيها بالخارج وتنتفض لهم، واتضح هذا جليًا في العديد من المواقف.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنها تواصلت بالأمس مع أهل الطالبة مريم ضحية الاعتداء العنصري بلندن.

وأكملت وزير الهجرة، أن السفارة والقنصلية المصرية في لندن تتابع بشكل مستمر ملابسات الحادث منذ بدايته حتى من بعد وفاة مريم.

وأشارت إلى أن هناك محاميين أحدهما مصري، والآخر بريطاني للعمل على هذه القضية، مضيفة أنه سيتم التحقيق في الإهمال الطبي من المستشفى، التي كانت أحد أسباب وفاتها وكذلك تحول القضية من قضية اعتداء إلى قضية جنائية.

وتابعت مكرم أن الأسرة طالبت بشحن الجثمان إلى مصر لدفنها ولكن حفاظا على سير التحقيقات، يحدث حاليا تشريح للجثمان وذلك بعد موافقة والد ووالدة مريم لأن ذلك يخدم القضية، وأضافت أن القنصلية المصرية في لندن أنهت كل الإجراءات الخاصة، بشحن الجثمان إلى مصر ،مؤكدة أن حق مريم لن يترك سدى وأن الدولة المصرية لن تترك هذا الحق يضيع هباء.