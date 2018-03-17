عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

17 مارس 2018 - 12:06 م

قال القيادي الإسلامي عبود الزمر، إن الدكتور طارق الزمر يعد أحد المعارضين السياسيين السلميين.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "الدكتور طارق الزمر معارض سياسي سلمي، قد تتفق أو تختلف مع أسلوبه، ولكنه لم يكن يوماً يحمل فكراً تكفيريا".

وتابع: "بالتالي هناك خطأ أكيد أن يضاف أسمه مؤخرًا بتهمة تمويل عمليات سيناء، لكونه لا يفعل خلاف ما يعتقد، فضلاً عن كتاباته المقاومة لهذا الفكر"

واختتم تدوينته بقوله: "هذه شهادتي".