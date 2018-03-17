عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

عمرو محمد
قال القيادي الإسلامي عبود الزمر، إن الدكتور طارق الزمر يعد أحد المعارضين السياسيين السلميين.
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "الدكتور طارق الزمر معارض سياسي سلمي، قد تتفق أو تختلف مع أسلوبه، ولكنه لم يكن يوماً يحمل فكراً تكفيريا".
وتابع: "بالتالي هناك خطأ أكيد أن يضاف أسمه مؤخرًا بتهمة تمويل عمليات سيناء، لكونه لا يفعل خلاف ما يعتقد، فضلاً عن كتاباته المقاومة لهذا الفكر"
واختتم تدوينته بقوله: "هذه شهادتي".
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