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طقس الغد حار والعظمى تسجل 32 درجة

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الطقس
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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد حالة الطقس غدًا الأحد 18 مارس، وبيان بحالة الطقس علي كل الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ليسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 32 درجة و16 للصغرى، والإسكندرية 29 للعظمى و15 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و15 للصغرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف  والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


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