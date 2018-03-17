وكيل النواب: رسالة شكر لكل المصريين في الخارج على دورهم الوطني اليوم

17 مارس 2018 - 12:20 م

وجه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رسالة شكر إلى كل المصريين في الخارج، على مشاركتهم اليوم بكثافة كبيرة أمام سفارات وقنصليات العالم مؤكدًا أن المصريين دائمًا يظهرون في الشدة وهو ما حدث اليوم.

وأوضح"وهدان"في بيان له أن النزول والتصويت هو مبايعة وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يرجع إلى وعي المصريين في الخارج بأهمية المشاركة ، مضيفًا أن نزول المصريين اليوم كانت رسالة للعالم بأنهم مع استقرار دولتهم بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "وكيل النواب" أن المشهد الذي نقل للمصريين في الخارج أمام السفارات والقنصليات فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن المصريين ضربوا أفضل الأمثلة في الوطنية، وهو أمر ليس جديد عليهم، فدائمًا المصريين يبهرون العالم.

وانطلقت، مساء أمس، الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج على أن تمتد لثلاثة أيام تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.