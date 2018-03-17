مقتل أكثر من 260 ألفا من الطيور في قبرص

17 مارس 2018 - 12:21 م

أفادت صحيفة الاندبندنت البريطانية، الأربعاء، بأن أكثر من 260 ألف من الطيور قتلت بشكل غير قانوني لتلبية احتياجات مطاعم القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص، حسب تقديرات خبراء الحياة البرية.

وأضافت الصحيفة أن القاعدة العسكرية اصطادت أنواع كثيرة من الطيور مثل أبو قلنسوة، وذبحتها لتقديمها كطعام.

أشارت الاندبندنت إلى أن الإحصائيات تفيد بأن أعداد هذه الطيور انخفضت بنسبة 70 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في محميات طبيعة إن مجموعات من العصابات تقود هذا النشاط غير المشروع، ويجنون ملايين الدولارات من بيع هذه الطيور للمطاعم.

ويطالب الخبراء في قبرص بملاحقة مطاعم السوق السوداء التي مازالت تفدم الطيور المغردة كوجبة في قائمة الطعام.