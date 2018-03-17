  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:25 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

نبيلة مكرم: المرأة لها دور كبير في المشهد الانتخابي

آخر الأخبار

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

منار شديد

أخبار متعلقة
#

21 لاعبًا في قائمة المصري لمباراة سيمبا التنزاني

#

قائمة الزمالك لمواجهة "ولايتا ديتشا"

#

ما لا تعرفه عن المرأة «المظلومة» في حياة صلاح

#

السيسي: "أنا مش بقول كلام معسول"

مصر

الاهلى

بيبو

ال ترك

4 لاعبيين

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن هناك كثافة في الدول الغربية والأوروبية، اليوم السبت، نظرًا لكونها عطلة أسبوعية، موضحة أن هناك إقبالًا على التصويت في الانتخابات بشكل كبير فيما تسعى الوزارة لتوفير كل التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر  فضائية "DMC "، اليوم السبت، أن المسجلين في قاعدة بيانات المصريين في الخارج 10 ملايين مواطن فقط، لكن الموجودين فعليًا هم أكثر من ذلك بكثير، مستكملة أن الإقامة ليست شرطا للتصويت في الانتخابات وأي مواطن يحمل جواز سفر مصري يمكنه التوجه للسفارة والإدلاء بصوته.

وأشارت  نبيلة مكرم الي أن المرأة متصدرة المشهد الانتخابي طوال الوقت والقيادة السياسية تثمن دورها كثيرا في الداخل والخارج وتعول عليها في الدفع برجالها من أجل المشاركة في الانتخابات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن