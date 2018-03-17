نبيلة مكرم: المرأة لها دور كبير في المشهد الانتخابي

17 مارس 2018 - 12:30 م

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن هناك كثافة في الدول الغربية والأوروبية، اليوم السبت، نظرًا لكونها عطلة أسبوعية، موضحة أن هناك إقبالًا على التصويت في الانتخابات بشكل كبير فيما تسعى الوزارة لتوفير كل التسهيلات اللازمة للمصريين في الخارج.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC "، اليوم السبت، أن المسجلين في قاعدة بيانات المصريين في الخارج 10 ملايين مواطن فقط، لكن الموجودين فعليًا هم أكثر من ذلك بكثير، مستكملة أن الإقامة ليست شرطا للتصويت في الانتخابات وأي مواطن يحمل جواز سفر مصري يمكنه التوجه للسفارة والإدلاء بصوته.

وأشارت نبيلة مكرم الي أن المرأة متصدرة المشهد الانتخابي طوال الوقت والقيادة السياسية تثمن دورها كثيرا في الداخل والخارج وتعول عليها في الدفع برجالها من أجل المشاركة في الانتخابات.