قورة: صفعة جديدة للمتربصين بالدولة المصرية

17 مارس 2018 - 12:30 م

قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد والمنسق العام لحملة مصر أولاً "انزل - شارك" إن المصريين بالخارج قدموا صورة مشرفة لمصر أمام العالم وصفعة جديدة للمتربصين بالدولة المصرية مشيرًا إلى أن مشاركتهم تعد رسالة قوية للعالم ودرساً قاسياً وأنهم حققوا مفاجأة كبيرة من خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية .

أوضح قورة فى بيان له اليوم أن ما تشهده انتخابات رئاسة الجمهورية فى الخارج هو عرس ديمقراطى يثبت للعالم إن المصريون مجتمعين على قلب رجل واحد وعلى قدر المسئولية الوطنية ويبدءون مرحلة جديدة من التنمية والنضال الوطنى مشيراً إلى أن نسب المشاركة في الخارج لابد أن تنعكس بشكل إيجابي علي مشاركة المصريين بالداخل وتكون حافزا علي التوجه لصناديق الانتخاب في مختلف المحافظات.

وأضاف قورة فى بيان له أن الانتخابات تجرى فى 124 دولة فى 139 من مقرات البعثات الدبلوماسية لإجراء عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج وسط إقبال المصريين بكثافة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم لنشاهد تصدر المشهد الإيجابى للمصريين المقيمين بالكويت والسعودية والإمارات وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وتستمر العملية الانتخابية على مدار اليومين المقبلين والتى تتفاوت فيها التوقيتات المحلية لكل دولة والعطلات الرسمية.

ودعا قورة الشعب المصرى بالاحتشاد والنزول أمام صناديق الانتخابات أيام 26 و27 و28 مارس الحالى للمشاركة فى الانتخابات للحفاظ على مستحقاتهم الدستورية.

وأكد مساعد رئيس حزب الوفد أن ارتفاع نسبة المشاركة سيمثل دعما شعبيا قويا للرئيس القادم فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر على المستويين الداخلى والخارجى.