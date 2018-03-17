مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

17 مارس 2018 - 12:58 م

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن محلات النادي بشارع جامعة الدول كانت تؤجر بألف جنيه فى السنة، وحالياً يتم تأجيرها بـ 54 ألف جنيه شهرياً".

وأضاف "منصور" خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد الآن بمقر النادي للحديث حول صفقة القرن، إن ممدوح عباس حصل على قرض بـ 8 ملايين جنيه من البنك التجارى الدولى بضمان 22 مليون جنيه من البنك الأهلى ولم يفعل شيئاً بالقرض، وكسبت 86 قضية لمحلات كان يخسرها، ما أعاد للزمالك قرابة مليار جنيه، فضلاً عن أن الممر قيمته التسويقية أكبر من مليار جنيه وأصبح جزء من ممتلكات الزمالك حالياً".

وتابع موجها حديث للمسئولين:"انتوا عاوزين مننا إيه، بتتحرشوا بيا له".