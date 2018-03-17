«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

17 مارس 2018 - 01:00 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تبرعات المصريين لصالح قناة السويس خلال السنوات الماضية، والتي بلغت 64 مليار جنيه، لم يتم إنفاقها على القناة الموازية فقط، ولكن على القناة الجديدة، وحفر الأنفاق، ومشروعات تنمية شرق بورسعيد: "لما التمويل اتوفر من أموال المصريين ابتدينا نشتغل بالشكل ده، ده لأمانة العرض عليكم يا مصريين".

جاء هذا خلال تعليق الرئيس على كلمة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد.