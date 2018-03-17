  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

الزمالك

"يا خطيب ارفع أيدك مرتضى منصور هو سيدك"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

الاهلي

تشكيل الأهلي أمام مونانا الجابوني اليوم

المحكمة تستمع إلي جمال وعلاء مبارك عقب انتهاء المراسي من تعقيبه

كشف الحسابات السرية لجمال وعلام مبارك

نفرتيتى المشوهة

نفرتيتى المشوهة فى طابور عرض بعيد المنيا القومي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

آخر الأخبار

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

المصريون

أخبار متعلقة
#

أبوشقة: هذا ما طلبه مني الرئيس السيسى

#

"عمرو أديب" يقدم على فعل غريب على الهواء

#

جامعة المنيا تستضيف مسابقة «مختبر الشهرة» في تصفياتها قبل النهائية

#

السيسى: "سأطالب المصريين بالتفويض لمواجهة الأشرار"

الجيش

السيسي

تبرعات

المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تبرعات المصريين لصالح قناة السويس خلال السنوات الماضية، والتي بلغت 64 مليار جنيه، لم يتم إنفاقها على القناة الموازية فقط، ولكن على القناة الجديدة، وحفر الأنفاق، ومشروعات تنمية شرق بورسعيد: "لما التمويل اتوفر من أموال المصريين ابتدينا نشتغل بالشكل ده، ده لأمانة العرض عليكم يا مصريين".

جاء هذا خلال تعليق الرئيس على كلمة اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تفقده عدد من المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

حين دافعت مجلة الأزهر عن ابن تيمية

د. عبد الآخر حماد

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

«التجربة» الوطنية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة
» حمل الأطفال السوريين داخل حقائب لإنقاذهم من الموت
» روسيا تقرر طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا
» وصف غريب من «العميد» للشعب المصري
» صرخة فنانة شهيرة على الهواء تثير الجدل

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

القناة الإسرائيلية - 14 %
القناة القطرية - 59 %
لا أهتم - 27 %
اجمالى المصوتين:1033

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن