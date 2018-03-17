محافظ بني سويف ومدير الأمن يشهدان قرعة الحج العلنية لمديرية الأمن

17 مارس 2018 - 01:51 م

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف مراسم قرعة الحج العلنية لمديرية أمن بني سويف للعام الحالى (1439هـ /2018م) والتي تقام تحت رعاية وزارة الداخلية وذلك بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف .



,أجريت القرعة بواسطة الحاسب الآلى وتم إعلان أسماء الفائزين بمختلف مراكز المحافظة وذلك في حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وهنأ المحافظ الفائزين والفائزات بتأشيرات الحج، مطالبا إياهم يأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة ولبني سويف خاصة داعيًا المولى عزوجل أن يهب الجميع حجا مبرورا، وأن يعودوا سالمين إلى وطنهم الغالي مصر، ومتمنيا التوفيق في العام القادم لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام