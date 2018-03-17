بأمر الداخلية.. غلق 3 قنوات فضائية

17 مارس 2018 - 01:57 م

أغلقت الأجهزة الأمنية 3 قنوات تعمل بدون ترخيص، ترخيص خارج مدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للقانون وألقت القبض على صاحبتها.

وردت معلومات وحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية تفيد بقيام "شيماء.ر.أ"، بإنشاء وإدارة (ثلاثة قنوات فضائية) خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، والكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة أمنية باستهداف مقر القنوات، حيث تم التقابل مع شيماء.ر.أ، مديرة ورئيسة مجلس إدارة القنوات الفضائية ومقيمة بالهرم الجيزة والتي أفادت بعدم وجود ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



