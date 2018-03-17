» تفاصيل مؤتمر "الخطيب" غدًا

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الخطيب
الاسطورة محمود الخطيب

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قرر الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد مؤتمر صحفي في تمام الحادية عشرة صباح غدٍ الأحد لتقديم كشف حساب لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي عن الشهور الثلاثة  الماضية من عمر مجلس الإدارة بعد انتخابه في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن يعلن خلال المؤتمر عن العديد من المشروعات الاستثمارية والإنشائية الجديدة سواء في مقر الجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد والتي سوف تحقق طفرة كبيرة للنادي.

فيما ينظم مجلس الإدارة على هامش المؤتمر الصحفي احتفالية كبري تحت شعار "عائلة الأهلي تكرم الأساطير" و"الأهلي ينطلق"،  يكرم خلالها الكابتن الخطيب ونجوم الأهلي السابقين الذين تجاوزوا الـ 75 عامًا، في كل الألعاب الرياضية التي يضمها النادي.

يأتي هذا كنوع من الوفاء والتكريم لكل من خدم الأهلي وساهم في رفع اسمه عاليا وفي تحقيق انتصارات النادي وإسعاد جمهوره و مازال علي قيد الحياة اعترافا بالجهد الكبير الذي بذله هؤلاء الأبطال؛ من أجل رفعة الأهلي .


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