  • السبت 17 مارس 2018
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
الإرهابي عادل حبارة

الكشف عن الضابط الذي ألقى القبض على «حبارة»

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

بالصور والأدلة.. عبد الله السعيد وقع لـ"الزمالك"

محمد بديع والبلتاجى

قاضى فض رابعة للدفاع: "ذنب المتهمين فى رقبة مين"

بص امك

براءة بطلة كليب "بص أمك"

ي

بالتفاصيل.. صفقات تركى آل الشيخ الجديدة لـ"الأهلى"

مرتضى منصور

بث مباشر.. مؤتمر صفقة القرن بالزمالك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«السيسي» يكشف لأول مرة.. أين ذهبت تبرعات المصريين؟

مرتضى منصور

مرتضى منصور للمسئولين: "بتتحرشوا بية ليه؟"

ي

عبود الزمر: هذه شهادتى عن شقيقي "طارق"

امن المنيا

على طريقة داعش.. شاب يذبح شقيقته أمام المارة بالمنيا

إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

عرب وعالم

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" المقال، جيمس كومي
أرشيفية

وكالات

أخبار متعلقة
#

مذكرة سرّية تدين استخدام FBI لسلطته

#

استقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية

#

"إف بي آي" يبدأ التحقيق في أنشطة مؤسسة "كلينتون"

#

وثائق الاغتيال.. مقتل "كيندي" لم يُعجب الروس

أقال المدعى العام الأمريكى جيف سيشنز نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى) السابق أندرو ماكيب وذلك قبل أقل من يومين على تقاعده.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الأمريكية الإخبارية اليوم السبت، أن إقالة ماكيب قبل موعد تقاعده قد تتسبب فى حرمانه من جزء من راتب التقاعد، مشيرة إلى أن وزارة العدل أرجعت سبب الإقالة إلى "افتقاره إلى الصراحة مع المحققين".

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - فى تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - بالإقالة قائلا: "أندرو ماكيب أقيل! يوم عظيم للرجال والنساء العاملين بجد فى مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى أى)، يوم عظيم للديمقراطية."


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الفخاخ المنصوبة للإسلاميين ولا يتعلمون منها !

جمال سلطان

الإخوان والجماعة الإسلامية.. فرق كبير!!

محمود سلطان

ملايين عبدالله السعيد

فراج إسماعيل

الصين والرجل الأوحد..هل بدأت الحرب؟

د. هشام الحمامي

الرجل الأبيض «الكيوت».. الرجل الأبيض «المجرم»

د. حسام عقل

أين ذهب نواب موسى؟!

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تفاصيل مؤتمر "الخطيب" غدًا
» مرتضى للعتال: "مش هتقعد جنبي"
» مرتضى منصور: "أنا بطل"
» نشيد الصاعقة.. هتافات المصريين أمام القنصلية المصرية
» ميركل : الإسلام جزء من ألمانيا
» رسميا.. عرض أمريكي مغرٍ لـ"الحضري"
» النائب العام يحيل ضابطًا و7 شرطيين للجنايات
» لهذا السبب قد يتم تأجيل مباراة ليفربول وواتفورد
» "صلاح" يسعى لفك حصار "كين" الليلة

استطلاع رأي

على أيٍّ القنوات ستشاهد مباريات كأس العالم

  • عصر

    03:34 م

  • فجر

    04:45

  • شروق

    06:08

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    15:34

  • مغرب

    18:09

  • عشاء

    19:39

من الى
حزب التجمع
حسن نافعة
أبو بكر البغدادي
أرشيفية
عزام والظواهري وبن لادن