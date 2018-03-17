العثور على جثة عامل ملقاة داخل منزله بمركز بنى مزار

17 مارس 2018 - 02:25 م

تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات مقتل عامل والعثور على جثته داخل منزله بمركز بنى مزار، وبعد زواجه منذ شهرين ونقل الجثة للمشرحة.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه بلاغًا من، "ع. ع. ه"، 25 عامًا، ويُقيم في إحدى قرى المركز ، بالعثور على جثة شقيقه "أ" 28 عامًا، وذلك أثناء السؤال عليه، حيث وجده جُثة هامدة داخل منزله، وعلى رأسه آثار ضربات.

وأوضحت تحريات وحدة مباحث مركز بني مزار، إن "المجني عليه"، متزوج منذ شهرين، وأن "شقيقه"، يتهم زوجة المجني عليه، بقتله، بسبب خلافت بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات.