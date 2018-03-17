"عبد الفتاح" يدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات

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دعا الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى داخل مصر في نهاية شهر مارس الجاري، مشيرًا إلى أن التصويت له فوائد عديدة.

وقال "عبد الفتاح" خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "التصويت بكثافة في الانتخابات له فوائد عديدة منها أنه توضيح، ولا أقول تجميل وجه مصر الحقيقي".

وأضاف أستاذ العلوم السياسية قائلا: "القطار انطلق ما ينفعش نقاطع الانتخابات، أنا هشارك".

وبدأ المصريون في الخارج الجمعة الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الرئاسي الذي يستمر ثلاثة أيام، ويضم المرشحين الرئيس عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد, كما سيجري التصويت في الداخل المصري بين 26 و28 مارس الجاري.


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