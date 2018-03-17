» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

17 مارس 2018 - 02:34 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى عدد الغد "القصة الكاملة.. كيف اخترق «رامى جان» الإخوان؟!"، كذلك "البشرى: الإخوان ليست لهم خبرة فى الحكم.. وأخطاؤهم أوصلتنا إلى ما نحن فيه"، كما ننشر "تفاصيل مكالمة «الخطيب» لـ«أبوتريكة» عقب إعلان عودته".

وننشر أيضًا " تل أبيب: مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية"، وكذلك "بالأرقام.. منح وهدايا لتشجيع المصريين على التصويت فى «الرئاسية»"، وأيضًا " فشل تحركات الإخوان لتدويل قضية «مرسى»".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ تفاصيل معركة «الجماعة الإسلامية»

ـ نجلا مبارك يعيشان حياة المصريين بعيدًا عن القصور

ـ بالأسماء.. ليبراليون ويساريون متهمون بـ«التحريض ضد الدولة»

ـ اغتيال علماء مصر فى ظروف غامضة.. والفاعل معلوم

ـ صندوق الأسرار: شهادات كتمها الإخوان.. وكشفتها الأزمات

ـ نار الغيرة تشتعل فى «ماسبيرو» بسبب بث إسرائيل للمونديال

ـ «يسرى فودة»: حذف أرشيف برامج تدور حول أحداث الثورة

ـ باستخدام «القوة الناعمة»: 4 دول معادية تدخل بيوت المصريين

ـ «غيرة وخادمات وتسول».. لقمة لله تنتهى بفدية بالملايين

ـ التسوق الإلكترونى.. تكنولوجيا اصطياد الضحايا

ـ «توفيق عكاشة» يعود بالجلابية

ـ خطة الحكومة لإسقاط «فيس بوك» وإنشاء بديل مصرى

ـ تفاصيل برنامج مقالب«رامز جلال» فى رمضان 2018