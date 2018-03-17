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بلاغ للنائب العام ضد كاتب يمنى بتهمة الإساءة للرسول

قضايا وحوادث

دار القضاء
دار القضاء

شيماء السيد

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بلاغ للنائب العام

الاساءة للرسول

الكاتب سامى الغبراوى

الكاتب اليمنى سام الغبارى

تقدم أشرف ماضى عضو نقابة الأشراف ببلاغ للنائب العام ضد الكاتب اليمنى سام الغبارى ودار نشر مكتبة مدبولى، لاتهماهما بازدراء الدين الإسلامى والإساءة للرسول الكريم فى كتاب "اليمن بلدى انا".

وقال "أشرف ماضى " فى بلاغه الذى يحمل الرقم 3268 لسنة 2018 عرائض النائب العام، إن الكاتب المشكو فى حقه أساء للرسول الكريم وفى ال البيت فى عدة مواضع فى الكتاب فى عدة صفحات منها "133/129، 127، 184".

وجاء فى البلاغ  أن الناشر تهجم على مصر وعلى مشيخة الأزهر الشريف فى أسلوب ساخر لزرع الفتنة بين مسلمى مصر والسعودية، والكتاب يطبع ويوزع فى مصر حتى تاريخ تقديم البلاغ


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